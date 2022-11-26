Васильев получил 8 лет и 11 месяцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит иск к виновнику аварии на Малышева Владимиру Васильеву. 4 августа 2019 года уличный художник на бешеной скорости протаранил четыре автомобиля. В результате ДТП погиб водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Согласно картотеке суда, сестра Виталия Елена Лень и его мать Лариса Никифорова подали иск к Васильеву.
- Подали иск на пять миллионов каждая. В общей сложности на 10 миллионов рублей, - пояснила «КП-Екатеринбург» Елена Лень.
Точка в судебном следствии была поставлена лишь в январе 2022 года. Свердловский областной суд назначил Владимиру Васильеву 8 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
По данным «КП-Екатеринбург», Васильев отбывает срок в ИК-2 Екатеринбурга. Она расположена напротив Центрального стадиона.
Стоит напомнить, что горе-водителя судили как лихача, устроившего аварию в состоянии алкогольного опьянения. Все из-за того, что его анализы были подменены. Позже выяснилось, что вместо Владимира мочу в больнице сдавал его отец.
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