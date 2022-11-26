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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 8:11

Прокуратура обжаловала приговор пенсионеру, которого осудили за приставания к 17-летней студентке

9 декабря областной суд рассмотрит апелляцию по делу Валерия Краснова
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ранее у него не было проблем с законом

Ранее у него не было проблем с законом

В Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию по делу 64-летнего пенсионера Валерия Краснова. Мужчину признали виновным по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

В сентябре прошлого года на мужчину написала заявление 17-летняя студентка. Она утверждает, что Краснов приставал к ней в своем автомобиле. На протяжении следствия пенсионер был под домашним арестом. В августе ему вынесли приговор – суд назначил минимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- Прокуратура не согласилась с таким «мягким» приговором. Семья пенсионера же считает вердикт суда слишком суровым, - сообщил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют расследование уголовного дела.