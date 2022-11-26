Выплата членам семьи назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области проведено 22673 денежных выплат членам семей мобилизованных на сумму 453 миллиона 460 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Выплата членам семьи назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области. Кроме того, близкие родственники могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства, - сообщает департамент.

Ранее омбудсмен Татьяна Мерзлякова объясняла причину задержек по выплатам.

- Сейчас главная тема - неполучение федерального довольствия. И мы тоже по этой теме работаем, делать запросы и уже получаем ответы: когда, как и по какой причине не пришли средства. Потому что где-то списки составлены не так, где-то номера карточек не так написаны, много разных причин, - сказала Татьяна Мерзлякова.

Напомним, что родные свердловчан, участвовавших ранее или участвующих в настоящий момент в спецоперации, могут получить единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью, а также аналогичную сумму на каждого из детей.