Циклон вызвал сильные снегопады Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловскую область и соседние регионы пришли аномальные морозы. По данным Уральского гидрометцентра, заморозки продержатся до 29 ноября

- 26-29 ноября в отдельных районах Челябинской и Свердловской областей, 26-30 ноября местами в Курганской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более, - говорится в сообщении гидромета.

Отмечается, что на севере Среднего Урала температура ночью будет достигать -25..-30 градусов.

- Проходивший накануне через Челябинскую область циклон вызвал сильные снегопады, охватившие не только Челябинскую, Курганскую области, но и южные районы Свердловской области и Пермского края. Высота снежного покрова в западной половине Свердловской и Челябинской областей сейчас 10-15 см, в горной зоне более 20 см. Гораздо меньше снега на востоке Свердловской области и в Курганской области. Там высота покрова 3-9 см, - отмечают синоптики.