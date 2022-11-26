В Каменске-Уральском жители многоквартирного дома остались без отопления

Отопления в доме нет с осени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском жители многоквартирного дома по адресу Свердловская, 7 остались без отопления по вине управляющей компании. Трубы были изношены, поскольку их давно не меняли. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

С начала осени этого года у жильцов подъездов 1, 3, 4, 5 и 6 не отапливается в квартирах. Некоторые трубы и стояки дома требуют ремонта или замены.

Для устранения имеющихся нарушений прокуратура внесла представление в адрес генерального директора управляющей компании дома.

- По результатам рассмотрения представления в ноябре 2022 года в подъездах дома по ул. Свердловская выполнена замена аварийных приборов теплоснабжения с частичной заменой трубопроводов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Начальника жильного участка привлекли к дисциплинарной ответственности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.