В Свердловской области у мужчины суд отнял автомобиль за вождение в нетрезвом виде

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче перед судом предстанет уралец, который повторно водил машину пьяным. Автомобиль водителя арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина дважды садился за руль в нетрезвом виде - 24 августа и 14 октября 2022 года. Несмотря на то, что летом водителя лишили водительских прав на год и шесть месяцев, он продолжал разъезжать по улицам Богдановича.

В октябре мужчину задержали сотрудники ГИБДД. Не смотря на наличие визуальных признаков опьянения, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На уральца было заведено уголовное дело за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

- В целях возможной конфискации имущества (транспортного средства, принадлежащего обвиняемому) судом удовлетворено заявленное дознавателем и поддержанное государственным обвинителем ходатайство о наложении ареста на автомобиль, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. На данный момент дело направлено в Богдановичский городской суд для рассмотрения по существу.