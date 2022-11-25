На федеральном канале показали свадьбу влюбленных из Верхней Пышмы

Оксана и Антон познакомились на работе, в магазине сантехники. Фото: телеканал «Пятница»

Уральцы из Верхней Пышмы приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» от телеканала «Пятница». Оксана и Антон поборолись на денежный приз и звание лучшего торжества.

- По правилам шоу в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев. Побеждает та невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов, - рассказали в пресс-службе телеканала.

Отношения у пары завязались на работе - в магазине сантехники. И для невесты это была уже третья свадьба. Молодые выбрали необычный стиль торжества – старославянский. Бюджет свадьбы составил 40 тысяч рублей. А фишкой уральцы выбрали старославянские обряды.

Выпуск шоу с участием уральцев показали 25 ноября в 19:00.

Ранее мы рассказывали, как в Екатеринбург приезжали Тимур Родригез и Роман Каграманов для съемки шоу «Руссо Экспрессо» о путешествиях.