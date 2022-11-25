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НовостиОбщество25 ноября 2022 18:14

В Екатеринбурге нашли водителя, остановившего работу светофоров

Он выплатит штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Автомобилист сломал шкаф управления светофорами на улице Бардина

Автомобилист сломал шкаф управления светофорами на улице Бардина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД нашли водителя, сломавшего шкаф управления светофорами на улице Бардина в ночь с 23 на 24 ноября. Из-за столкновения было парализовано автомобильное движение. А мужчина скрылся с места преступления.

- Внедорожник повредил шкаф питания и, тем самым, вывел из строя светофоры. Ремонт оборудования, по предварительным подсчетам специалистов, оценивается в несколько сотен тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На свердловчанина уже оформили протокол за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Поскольку мужчина скрылся с места происшествия, он понесет куда более жестокое наказание. Администрация города уже готовит иск в суд.

Вечером 25 ноября на Режевском тракте автомобили встали в большую пробку из-за ДТП. Как сообщают в областном ГИБДД, рядом с поселком Монетный столкнулись две машины.