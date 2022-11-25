На Урале спустя 15 лет инвалиду предоставлена благоустроенная квартира

В сентябре 2022 года прокуратура направила исковое заявление в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске инвалиду удалось получить квартиру после вмешательства прокуратуры. Мужчина не могу обзавестись жульем 15 лет. С 2007 года он состоял в очереди на квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что заявитель – 63-летний мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания, вследствие чего в силу законодательства имеет право на получение жилья вне очереди, - рассказали в пресс-службе.

В сентябре 2022 года прокуратура направила исковое заявление в суд к администрации Туринского городского округа. Поскольку те обязаны незамедлительно предоставить инвалиду отдельное жилое помещение.

По договору социального найма предоставила инвалиду благоустроенную квартиру.

В Нижнем Тагиле также после вмешательства прокуратуры семья с ребенком получила жилье. Они чуть не остались без дома.