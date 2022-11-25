На Режевском тракте образовалась большая пробка из-за столкновения двух автомобилей

Рядом с поселком Монетный столкнулись два автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 25 ноября на Режевском тракте автомобили встали в большую пробку из-за ДТП. Как сообщают в областном ГИБДД, рядом с поселком Монетный столкнулись две машины.

- На данный момент наши сотрудники работают на месте. По предварительным данным пострадал один человек, - прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

На прошлой неделе на трассе Екатеринбург Тюмень произошло массовое ДТП. В отечественную легковушку въехал КамАЗ, столкнувшийся с Kia. При столкновении погиб 20-летний парень, находившийся за рулем отечественной легковушки.

Кроме того, в Белоярскую ЦРБ с травмами попали два пассажира иномарки. Водители КамАЗа и Kia не пострадали.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что по версии водителя КАамАЗа, водитель легкового автомобиля неожиданно выехал на встречную полосу, при этом сам он предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Груженный грузовой автомобиль не смог быстро остановиться.