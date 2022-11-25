В Екатеринбурге мужчина умер на остановке

Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25 ноября мужчина умер на остановке общественного транспорта в районе улицы Технической. Известно, что у него были проблемы с сердцем.

- Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1960 года рождения, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В СК по Свердловской области добавили, что на место выезжал сотрудник следственного отдела по Железнодорожному району. Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Екатеринбурге, возле дома на Коминтерна, 7, днем 19 ноября мужчина упал и умер на глазах у прохожих. На место выезжали следователь следственного отдела по Кировскому району и сотрудники отдела полиции № 1.