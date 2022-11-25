ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на оборудование для реабилитации новорожденных в Нижнем Тагиле

Открытие обновленного отделения реабилитации в Детской горбольнице Нижнего Тагила. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на приобретение современного оборудования для отделения реабилитациии новорожденных в детской городской больнице Нижнего Тагила.

Для отделения приобретены мебель и медицинское оборудование: пять общебольничных кроватей с принадлежностями и шесть функциональных кроватей с матрацами, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, анатомические плоские подушки. Матрацы имеют три микросферы разного уровня, при их использовании у детей улучшается кровообращение, расслабляется костно-мышечная система. Также закуплены электронные настольные весы для новорожденных, туалетно-пеленальные столы, прибор для светотерапии, который применяют в том числе для лечения аллергического дерматита.

Презентация аппарата для светотерапии. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

«ЕВРАЗ регулярно оказывает благотворительную поддержку учреждениям здравоохранения города. В этот раз мы помогли обновить отделение реабилитации в детской горбольнице. Благодаря новому оборудованию малыши будут быстрее восстанавливаться. Кроме того, их с мамами пребывание в больнице станет гораздо комфортнее. В дальнейшем мы планируем продолжить наше сотрудничество», – отметил начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК, депутат Нижнетагильской гордумы Константин Миронов.

Отделение медицинской реабилитации в больнице на ул. Карла Либкнехта работает с 2021 года, в круглосуточном режиме и рассчитано на 10 коек для детей до одного года. В нем организованы четыре палаты совместного пребывания «Мать и дитя».

За время работы отделения в нем пролечили около 300 новорожденных.