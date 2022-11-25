Екатеринбургский цирк дал представление для семей мобилизованных

Дети смогли повеселиться в преддверье праздника. Фото: Департамент информационной политики

В Екатеринбургском цирке прошло представление для семей мобилизованных. Чтобы посмотреть шоу на льду «Айсберг», приехали школьники из 20 городов области, среди них дети из Каменска-Уральского, Режа, Невьянска, Верхнего Тагила и других. Акция прошла при поддержке общероссийского движения помощи военнослужащим.

- До Нового года осталось чуть больше месяца, и сегодняшним мероприятием мы открываем череду праздничных событий. Мы сделаем все возможное, чтобы вам было радостно в эти дни. Ваши папы - герои, защищают нашу Родину, а мы в это время должны заботиться о вас. Спасибо цирку за то, что сегодня дал такую возможность, - прокомментировал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Зрители представления признаются, что такое мероприятие помогло отвлечься от переживаний. Дети смогли повеселиться в преддверии праздника.

Ранее в концерт для семей мобилизованных дала Свердловская филармония. В ближайшем будущем ожидается проведение и других мероприятий.