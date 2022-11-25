В Нижнем Тагиле задержали мужчину, избившего женщину на заправке

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В Нижнем Тагиле задержали 29-летнего мужчину, избившего женщину на заправке. Он уже дал признательные показания, однако утверждает, что ничего не помнит, так как был пьян.

- Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности, а также за совершение грабежа, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Накануне стражи порядка привлекали его к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. Отклики неравнодушных граждан помогли участковым установить нарушителя порядка.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле местная жительница рассказала об избиении ее мамы незнакомцем на заправке на улице Космонавтов. Инцидент произошел еще 6 ноября. Произошедшее попало на видеокамеры на заправке.