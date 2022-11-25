В Нижнем Тагиле при столкновении Haval и Mazda пострадала шестилетняя девочка

На водителя Mazda завели административное дело. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе произошло ДТП с участием двух иномарок: Haval и Mazda. При столкновении авто пострадала шестилетняя девочка, сидевшая во второй машине. С ушибом бедра ребенка отпустили домой. Об этом сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД.

- Водитель автомобиля «Хавал» 41-летний мужчина, двигаясь со стороны автодороги Нижний Тагил - Нижняя Салда, у дома № 1а по улице Орджоникидзе допустил столкновение с попутным автомобилем «Мазда» под управлением 24-летней девушки, осуществляющей поворот налево, - рассказали в пресс-службе.

Полиции удалось узнать, что водитель автомобиля Haval имеет водительский стаж 24 года. За нарушение ПДД в 2022 году он привлекался четыре раза за превышение скорости. С его слов, другой водитель не использовал сигнал поворота. Стаж водителя Mazda - четыре года. Также привлекался четыре раза на превышение скорости. По словам девушки, она включила указатель поворота, но не посмотрела в зеркало заднего вида.

На водителя Mazda завели административное дело.