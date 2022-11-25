В Екатеринбурге в аварии пострадал восьмимесячный малыш

Во время столкновения пострадал восьмимесячный малыш. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Днем 25 ноября на улице Чапаева произошло ДТП. Водитель «Хундай-Солярис» наехал на женщину с коляской. Восьмимесячный малыш пострадал. С различными с травами его доставили в больницу. Об этом сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД.

- Водитель, двигаясь со стороны улицы Фурманова в сторону улицы Щорса, допустил наезд на пешехода женщину 1986 года рождения с коляской, переходившую проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в пресс-службе.

По словам водителя, подъезжая к пешеходному переходу, он сбавил скорость, но пешеходов заметить не смог из-за ослепляющего солнца.

Полиции удалось узнать, что водитель авто 28-летний уроженец Таджикистана. Также сотрудники провели освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина оказался трезв. При проверке документов выяснилось, что водитель незаконно находится на территории России. Его доставили в отделение полиции.