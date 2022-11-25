В Серове простятся с 33-летним уральцем, погибшим во время СВО

Фото: администрация Серовского городского округа

В Серове простятся с 33-летним Иваном Ильиным, погибшим 19 ноября во время СВО. Он был призван на военную службу по мобилизации.

- С прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Ивана Ильина в ходе специальной военной операции, - рассказали в администрации Серовского городского округа. - Прощание с Иваном состоится 26 ноября в 12:00 часов в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» по адресу ул. Карбышева, 15А.

В мэрии также рассказали, что Иван Ильин проходил военную службу во внутренних войсках. Затем он работал на Металлургическом заводе, а позже водителем на миксере на бетонном заводе.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменске-Уральском простятся с 22-летним Алексеем Лагутиным, погибшим во время СВО. Когда объявили мобилизацию, он сам пришел в военкомат и записался добровольцем.