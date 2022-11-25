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НовостиОбщество25 ноября 2022 13:25

Храм ЦВО в Верхней Пышме строят с опережением графика

В ближайшие месяцы фундаментные работы будут завершены
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Храм Центрального военного округа в парке «Патриот» в Верхней Пышме строят с опережением графика.

- С начала октября началось возведение фундамента и цокольного этажа. В ближайшие месяцы фундаментные работы будут завершены, - рассказали на сайте Екатеринбургской епархии.

Настоятель главного храма ЦВО иерей Георгий Юранев уже обустроил молитвенную комнату и еженедельно совершает богослужения и молебны о строительстве храма.

Напомним, строительство храма начали в августе 2021 года. Он станет уральским аналогом Главного храма Вооруженных Сил России, который расположен в парке «Патриот» под Москвой. Построят храм из дерева. Его посещение будет свободным для всех желающих.