Крановый завод, Мельница и другие: СвЖД переименовала еще 19 «безымянных» остановочных пунктов

Фото из архива РЖД

Новые названия получили еще 19 железнодорожных объектов на территории Свердловской области и Пермского края.

В основном, новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, водоемами и т.п.).

Например, о.п. 1826 км, который находится в черте Екатеринбурга, переименован в о.п. Большая Поляна – так называется близлежащий дачный поселок. Название о.п.229 км в городе Сухой Лог дало расположенное рядом крупное предприятие – Крановый завод. Еще один остановочный пункт (219 км) в границах этого же муниципального образования назван в честь соседнего озера – Гальян.

Пристанционный поселок Арамиль (входит в Арамильский городской округ) ранее назывался Мельзавод, поэтому находящийся в его черте о.п. 23 км получил «народное» имя – Мельница. О.п. 328 км переименовали в Вознесенскую горку, в честь одноименной вершины, расположенной в поселке Баранчинском. О.п. 226 км вблизи Верхней Синячихи назвали о.п. Верхняя Синячиха.

О.п. 83 км в Пермском крае получил название в честь ближайшего географического ориентира – урочища Полетаенки.

Напомним, Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. Новые названия СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены. А после прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам. С новыми именами эти полустанки станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более интересной и познавательной.