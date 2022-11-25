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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:58

Крановый завод, Мельница и другие: СвЖД переименовала еще 19 «безымянных» остановочных пунктов

Свердловская магистраль продолжает процесс переименования остановочных пунктов, ранее обозначавшихся только порядковым номером километра, на котором они расположены.
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Новые названия получили еще 19 железнодорожных объектов на территории Свердловской области и Пермского края.

В основном, новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, водоемами и т.п.).

Например, о.п. 1826 км, который находится в черте Екатеринбурга, переименован в о.п. Большая Поляна – так называется близлежащий дачный поселок. Название о.п.229 км в городе Сухой Лог дало расположенное рядом крупное предприятие – Крановый завод. Еще один остановочный пункт (219 км) в границах этого же муниципального образования назван в честь соседнего озера – Гальян.

Пристанционный поселок Арамиль (входит в Арамильский городской округ) ранее назывался Мельзавод, поэтому находящийся в его черте о.п. 23 км получил «народное» имя – Мельница. О.п. 328 км переименовали в Вознесенскую горку, в честь одноименной вершины, расположенной в поселке Баранчинском. О.п. 226 км вблизи Верхней Синячихи назвали о.п. Верхняя Синячиха.

О.п. 83 км в Пермском крае получил название в честь ближайшего географического ориентира – урочища Полетаенки.

Напомним, Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. Новые названия СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены. А после прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам. С новыми именами эти полустанки станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более интересной и познавательной.