С 2014 по 2018 год индивидуальные предприниматели получали компенсацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле владельцы бань больше не будут получать компенсации за льготников. К такому решению пришли депутаты гордумы.

Как пишет TagilCity.ru, по решению думы с 2014 по 2018 год индивидуальные предприниматели получали компенсацию за недополученные доходы в связи с предоставлением льгот на услуги бань пенсионерам, инвалидам, детям-инвалидам и детям до шести лет. Однако в 2021 году депутаты посчитали, что это решение утратило силу, а 24 ноября отменили действие документа.

- У нас появилось достаточно оснований для его признания утратившим силу, - объяснил депутат Дмитрий Скоропупов. - Это и отсутствие определения методики бюджетной обеспеченности расходов на организацию бытового обслуживания, и недостаточно прозрачный порядок предоставления субсидий.

По данным издания, спикер гордумы Вадим Раудштейн также отметил, что депутаты проверяли, как работает получение компенсаций владельцами бань и пришли к выводу, что процедура ее получения была не совсем прозрачной.