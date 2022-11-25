Жители Свердловской области задолжали за электроэнергию больше 212 млн рублей

Компанией составлено больше сотни заявлений на должников, которые самостоятельно подключились к внутридомовым сетям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила, Пригородного района и Невьянска задолжали за электроэнергию «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» больше 212 миллионов рублей, из них 75,6 миллионов не выплачено юрлицами.

- За 11 месяцев 2022 года за долги электроснабжение было отключено 4,9 тысячи абонентов. 1,2 тысячи клиентов после ограничения погасили задолженность. В отношении остальных неплательщиков ведется претензионно-исковая работа, - рассказали в пресс-службе «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».

Там также рассказали, что с начала этого года составлено больше сотни заявлений на должников, которые самостоятельно подключились к внутридомовым сетям. Все материалы направлены в полицию. 54 нарушителей уже оштрафовали на сумму от 10 до 15 тысяч рублей.