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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:32

Жители Свердловской области задолжали за электроэнергию больше 212 млн рублей

За долги электроснабжение было отключено у 4,9 тысячи абонентов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Компанией составлено больше сотни заявлений на должников, которые самостоятельно подключились к внутридомовым сетям

Компанией составлено больше сотни заявлений на должников, которые самостоятельно подключились к внутридомовым сетям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила, Пригородного района и Невьянска задолжали за электроэнергию «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» больше 212 миллионов рублей, из них 75,6 миллионов не выплачено юрлицами.

- За 11 месяцев 2022 года за долги электроснабжение было отключено 4,9 тысячи абонентов. 1,2 тысячи клиентов после ограничения погасили задолженность. В отношении остальных неплательщиков ведется претензионно-исковая работа, - рассказали в пресс-службе «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».

Там также рассказали, что с начала этого года составлено больше сотни заявлений на должников, которые самостоятельно подключились к внутридомовым сетям. Все материалы направлены в полицию. 54 нарушителей уже оштрафовали на сумму от 10 до 15 тысяч рублей.