Уральцев предупредили об опасности некоторых сообщений в мессенджерах

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Так, эксперты федерального оператора связи проанализировали случаи с распространением вредоносных ссылок с начала ноября и пришли к выводу, что мошенники всё активнее используют мессенджеры для фишинга.

Опасность, например, представляют сообщения с незнакомых номеров с текстовыми файлами, анимацией и ссылками. Если открыть такой файл или перейти по ссылке, можно занести на устройство вредоносную программу. Лучше не открывать такие сообщения, а сразу удалять их.

Эксперты также советуют не доверять сообщениям с призывом к действию или интригующими фразами, например, «Переходи на сайт», «Получи приз», «Выиграй Айфон» и прочими.

«Мы фиксируем жалобы на распространение фишинговых ссылок в мессенджерах. Мошенники присылают сообщение со ссылкой, перейдя по которой вы якобы сможете что-то выиграть, например, iPhone. Нужно всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Для получения приза вас попросят поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов. В действительности ссылка будет вести на фейковое онлайн-казино или псевдо-ресурсы для инвестиций. То есть мошенники под предлогом различных викторин побуждают пользователей распространять ссылки на фишинговые сайты», – рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

Он также добавил, что опасность этого механизма заключается в том, что в большинстве случаев такие сообщения приходят от знакомых и родственников, поэтому подозрения они, как правило не вызывают. Сценарии на фишинговых ресурсах могут быть разными, но в конечном итоге мошенники под предлогом получения «выигрышей» и «дивидендов» побуждают пользователей совершить денежный перевод, ввести конфиденциальную информацию или сообщить данные банковской карты.

Уральцам советует помечать такие сообщения в чате как спам.