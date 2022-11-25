Эксперт назвал причину сильных морозов в Свердловской области

В Екатеринбург пришли зимние морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 29 ноября в Свердловской области установились аномальные для ноября холода, из-за чего специалисты МЧС объявили экстренное предупреждение. Об этом в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» сообщает метеоролог Алексей Пулин.

Эксперт назвал причину аномальных холодов, которые оказались связаны с холодным антициклоном, влияние которого с каждым днем усиливается над Сибирью.

Так, 25 ноября, из-за отхода антициклона на восток его влияние распространится на Свердловскую область. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в пятницу снегопадов не ожидается, столбики термометров днем опустились до отметки в – 18 градусов.