Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость25 ноября 2022 10:23

Улицу Рябинина в Екатеринбурге достроят за 126 миллионов рублей

Работы проведут в 2024 году
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Улицу Рябинина реконструируют в 2024 году

Улицу Рябинина реконструируют в 2024 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство завершающего участка улицы Рябинина в Екатеринбурге выделят 126,8 миллиона рублей. На эти деньги власти уральской столицы реконструируют участок улицы в Академическом район от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау.

На сайте госзакупок указано, что работы стартуют в 2024 году. В раках реконструкции улицы ее расширят до четырех полос, прилегающая территория будет озеленена, на тротуарах появятся урну и скамьи, а также уличное освещение. Будет оборудована остановка общественного транспорта на пересечении улиц Парина и Рябинина. Все работы завершат до 13 декабря 2024 года.

Также Академическому району достанутся недавно выделенные Екатеринбургу на строительство дорог 700 миллионов рублей.