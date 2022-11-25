Улицу Рябинина в Екатеринбурге достроят за 126 миллионов рублей

Улицу Рябинина реконструируют в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство завершающего участка улицы Рябинина в Екатеринбурге выделят 126,8 миллиона рублей. На эти деньги власти уральской столицы реконструируют участок улицы в Академическом район от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау.

На сайте госзакупок указано, что работы стартуют в 2024 году. В раках реконструкции улицы ее расширят до четырех полос, прилегающая территория будет озеленена, на тротуарах появятся урну и скамьи, а также уличное освещение. Будет оборудована остановка общественного транспорта на пересечении улиц Парина и Рябинина. Все работы завершат до 13 декабря 2024 года.

Также Академическому району достанутся недавно выделенные Екатеринбургу на строительство дорог 700 миллионов рублей.