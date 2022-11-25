В Свердловской области подскочили в цене огурцы

Овощи подросли в цене Фото: Артем КИЛЬКИН

За неделю с 14 по 21 ноября 2022 года в Свердловской области на 20% выросли в цене огурцы. Их средняя стоимость составила 111,79 рубля за килограмм. Такие данные приводит Свердловскстат.

Также за минувшую неделю на 5,84% подорожали помидоры, средняя цена килограмма теперь составляет 132,87 рубля. Картофель подрос в цене до 26,78 рубля за кг, то есть на 4,87%, свекла – до 25,52 рубля на 2,76%, бананы до 98,17 рубля за кг, то есть на 2,54%, морковь – на 1,69% до 29,03 рубля, яблоки на 2,31% - до 102,04 рубля, мясные детские консервы на 2,3% до 1 027 рублей 13 копеек.

Часть продуктов питания на прошлой неделе подешевели. Так, шлифованный рис упал в цене на 1,36% до 128,03 рубля за кг, маргарин на 1,28% до 261,41 рубля за кг, пшеничная мука на 1,31% до 52,14 рубля за кг.