В «Гринвиче» открылась выставка круглых картин уральской художницы

Фото предоставлено галереей современного искусства “Грани”

В ТЦ «Гринвич», в галерее современного искусства “Грани”, открылась выставка из 13 круглых картин.

Автор работ Tanya Camaro рассказала подробнее о выставке:

- Я родилась в небольшом промышленном городке Урала. Городок окружен заводами и смогом, поэтому всегда хотелось украсить мир вокруг. Я думаю, именно это желание сыграло свою роль в формировании тяги к ярким краскам. Серия круглых картин создана этой осенью и символизирует проявления быстро меняющегося мира. Привычного больше нет и каждый из нас ищет свой новый инструмент, чтобы стать сильнее и мудрее. Форма круга выбрана не случайно, круг - это баланс, завершенность процесса и состояния, твёрдость и основательность.

Художница уверена, что люди выбирают картины нутром, ощущениями, интуицией. Картины становятся именно тем, что вдохновляет и поддерживает. В этом и есть великая сила искусства.

Увидеть 13 уникальных картин можно до декабря. Вход для посетителей в галерею платный - 100 рублей, любую понравившуюся картину можно будет приобрести.