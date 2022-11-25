В Нижнем Тагиле вандалы сломали качели в тренажеры в парках

Вандалы разгромили два парка. Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила

Вандалы в очередной раз атаковали парки Нижнего Тагила. На этот раз нарушители порядка наведались в Экопарк на Муринских прудах и в Парк Победы на Гальянке. Во время визита вандалы выломали качель-балансир постамента, на другой качели оторвали цепи, а от тренажера – сидение.

Изданию TagilCity.ru в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила рассказали, что вандалы наведываются в парки города регулярно. Они стараются не светить лица в объективы видеокамер, поэтому найти их затруднительно.

Отметим, что в 2021 году в парке Народный вандалы оторвали карусель и выбросили ее на середину реки Тагил.