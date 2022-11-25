Продолжается прием заявок на участие в VII Премии в сфере гостеприимства «Уральская звезда»

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Уральская звезда-2022»

Премия определит лучшие средства размещения Свердловской области и их готовность принимать гостей любого уровня.

Этот конкурс проводится для продвижения сферы гостеприимства региона, и уже заслужил признание среди представителей гостиничного бизнеса и туристического сообщества. Ежегодно участниками «Уральской звезды» становятся более 100 отелей региона, предприятий питания и туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма Свердловской области. Конкурс дает возможность не только заявить о себе, но и получить независимую оценку своей деятельности.

Премия в сфере гостеприимства «Уральская звезда-2022» будет присуждена в 14 основных конкурсных номинациях. Кроме того, шесть специальных номинаций, среди которых – «Лучший эко-ответственный отель», «Лучший отель для лиц с ограниченными возможностями здоровья» и другие. Полный перечень номинаций на официальном сайте конкурса.

В составе жюри представители Федерации рестораторов и отельеров, Клуба отельеров, Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области и представители турбизнеса.

Победители конкурса, помимо профессионального признания и возможности продвижения, в том числе и в средствах массовой информации, получают специальный диплом.

Стать номинантом «Уральской звезды» может любое средство размещения, зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории Свердловской области. Заявку можно подать в одной основной номинации, вторую заявку можно подать только в номинацию «Лучшее предприятие питания при отеле».

Организацией и проведением Премии занимается Центр развития туризма Свердловской области.

Заявки принимаются до 28 ноября включительно по электронной почте: premia@gotoural.com.

Ознакомится с Положением и скачать заявку можно на Сайте Премии.