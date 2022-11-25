Премьера пройдет в ТЦ «Алатырь» 26 ноября Фото: Борис КУДРЯВОВ

Евгений Кулик приедет в Екатеринбург на премьерный показ «Елки-9». Актер и комик стал сценаристом и креативным продюсером новой части новогодней франшизы.

- Всем привет, друзья! Кто 26 ноября в Екатеринбурге хочет увидиться, в 18:45 будет премьерный показ девятый «Елок» в «Синема парк Алатырь». Я там буду. Увидимся, пофоткаемся, пообнимаемся, фильм обюсудим, - говорит Евгений Култик.

Сам сеанс начнется в 19:00. Билеты уже можно приобрести на сайте кинотеатра. В российский прокат фильм выйдет 1 декабря.

- Я обещаю, что это будет совершенно другой новый, хороший фильм с моим юмором, который вы любите, современным, необычным, без всяких проявлений пошлости, - оценивает работу Кулик.

В новом фильме впервые не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Главные роли в новогодней комедии сыграют Федор Добронравов и Кирилл Серебряков.

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