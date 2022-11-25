При колонии для осужденных с детьми в Нижнем Тагиле откроют общежитие

Мамы с детьми смогут проживать вместе на территории колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной 2023 года в Нижнем Тагиле при исправительной колонии №6 для осужденных с детьми откроют первое общежитие. В этом здании сужденные женщины смогут постоянно жить вместе со своими детьми. Для Среднего Урала такое общежитие, открытое при колонии, станет первым.

Строительство объекта началась полтора года назад на деньги из федерального бюджета. На проект тогда выделили 197 миллионов рублей. Согласно проекту в здании смогу одновременно проживать 70 семей, пишет портал TagilCity.ru.

На сегодняшний день в колонии возвели коробку общежития, контрольно-пропускной пункт, проложили коммуникации. Сейчас возводится переход, который соединит общежитие с Домом ребенка, где воспитываются дети до трех лет, рожденные в колонии.

В одной комнате в стенах общежития смогут проживать мама и двое детей в возрасте от трех лет. Там они смогут находиться вместе во внерабочее время.