Горожане предложили запустить трамвай из Академического до центра Екатеринбурга

Жители Академического района попросили запустить прямой рейс до центра Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители района Академический попросили власти города запустить прямой трамвай из района до центра города по трамвайной линии, которую откроют в конце 2023 года. Об этом пишет портал Е1.

Трамвайную ветку из Академического соединят с кольцом по улице Волгоградской. Сейчас этот объект готовят в реконструкции. Жители района недовольны, что, по всей видимости, из Академического запустят только один трамвай до кольца, и, чтобы доехать до центра, нужно будет сделать пересадку.

Письмо с предложением запустить прямой трамвай, один из жителей Академического района направил в администрацию Екатеринбурга. Как вариант, новый трамвай мог бы доезжать до кольца у гостиницы «Исеть» на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского.

В мэрии ответили, что прямые маршруты пока не планируется.