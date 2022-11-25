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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:58

В Свердловской области завершился снегопад

Высота снежного покрова достигла 17 сантиметров
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сильный снегопад прошел в Свердловской области

Сильный снегопад прошел в Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный снегопад, обрушившийся на Свердловскую область в четверг, 24 ноября, завершился около часа ночи в пятницу. Высота снежного покрова составила 17 сантиметров, увеличившись после снегопада на 8 сантиметров. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на метеорологов.

Отметим, что в Свердловскую область пришло серьезное похолодание. Низкие температуры продержатся на Среднем Урале до 29 ноября.

В пятницу, 25 ноября, в Екатеринбурге -17 градусов, солнечно, без осадков. Ветер восточный до 6 метров в секунду.