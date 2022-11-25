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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 6:51

Житель Ачита угрожал убийством трем девушкам и отделался принудительными работами

Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Три года 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства

Три года 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Красноуфимска вынес приговор жителю поселка Ачит Сергею Воронину. В апреле этого года уралец взял в заложники трех девушек, которые пришли к нему в гости. Пьяное застолье едва не обернулось убийством. В какой-то момент Воронин подставил к голове одной из девушек нож.

Ему были предъявлены обвинения по статье 119 УК РФ «Угроза убийством» и 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц».

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы, заменив ему в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ данное наказание на принудительные работы сроком на 3 года 1 месяц с удержанием 10 % заработка в доход государства, - отметили в Прокуратуре Свердловской области.

Примечательно, что Воронин должен сам прибыть в исправительный центр.