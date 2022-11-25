На дорогах Свердловской области ликвидируют последствия снегопада

Сотни машин вышли на уборку улиц Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ликвидируют последствия сильного снегопада в ночь на 25 ноября. В уборке дорог задействовали 357 снегоуборочных машин. Всего за ночь на Среднем Урале выпало до 11 сантиметров снега. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На уборку улиц вышла 231 комбинированная дорожная машина, 40 машин с отвалом, 53 грейдера, 33 единицы прочей техники. На дороги региона высыпали 240 тонн песка и почти 10 тонн пескосоляной смеси.

Техника будет работать на дорогах до полного устранения последствий снегопада. В связи с этим автомобилистов просят не мешать дорожной технике, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию с учетом дорожных и погодных условий.

Дорожную ситуацию мониторят 50 автоматических постов дорожного контроля, оборудованные метеорологическими датчиками и видеокамерами.

Передать информацию о неочищенных от снега участках можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83, которая взаимодействует с ГАИ, МЧС, Гидрометцентром и пассажирскими транспортными предприятиями.

Кроме этого, информацию можно передать по телефону горячей линии управления автодорог Свердловской области 8 (343) 262-50-65.