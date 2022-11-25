Горе-водитель будет отбывать наказание в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский суд огласил приговор Александру Воробьеву, по вине которого 11 июля скончался его пассажир. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчина спровоцировал ДТП. А его пассажир скончался.

В тот день Воробьев сел пьяным за руль своего BMW. Двигаясь по Елизаветинскому шоссе, он превысил допустимую скорость и врезался в бордюр при повороте. От удара иномарка перевернулась и отлетела в дом № 132 по улице Бисертской.

- В результате ДТП девушке, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, причинены травмы, повлекшие тяжкий вред ее здоровью. Второму пассажиру-мужчине, сидевшему на заднем сиденье автомобиля, причинена сочетанная травма туловища и конечностей, которая явилась причиной его смерти на месте происшествия, - пояснила представитель надзорного ведомства Марина Канатова.

Суд признал Александра Воробьева виновным по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого здоровья человека и смерть человека». Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме этого, сестра погибшего отсудила у Воробьева 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также виновнику аварии запрещено будет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два с половинной года.

Напомним, что в Екатеринбурге начался суд над водителем черной BMW, которого обвиняют в гибели 11-летней девочки.