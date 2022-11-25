Екатеринбург будет сотрудничать с Харбином и Шэньчжэнем

У столицы Урала уже есть опыт сотрудничества с Китаем. Фото: мэрия Екатеринбурга

Первый заместитель мэра Екатеринбурга Игорь Сутягин побывал на церемонии подписания совместного соглашения о сотрудничестве между Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и китайскими городами Харбином и Шэньчжэнем.

- Мы крайне заинтересованы в расширении и углублении межмуниципального партнерства, установлении новых деловых контактов между представителями бизнеса, всегда открыты к диалогу и новым взаимовыгодным проектам, - заявил Сутягин.

Он подчеркнул, что у столицы Урала уже есть опыт сотрудничества с Китаем. Город реализовывал совместные проекты с Гуанчжоу, Чэнду и Цицикар. Участники, представляющие Москву, Санкт-Петербург, Харбин и Шэньчжэнь, тоже отметили важность заключения сотрудничества.

Ранее, в апреле, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с главой Ферганской области Республики Узбекистан хокимом Хайрулло Бозаровым. Они обсудили сотрудничество.