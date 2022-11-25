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НовостиОбщество25 ноября 2022 4:39

Семья из Нижнего Тагила претендует на госнаграду «Родительская слава»

Супруги Бойковы воспитывают шесть детей
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Всего в городе живут 4 034 многодетных семей

Всего в городе живут 4 034 многодетных семей

Фото: Алексей ФОКИН

Семья Бойковых из Нижнего Тагила претендует на медаль ордена «Родительская слава», которая присуждается родителям четырех и более детей. Их кандидатуру утвердила мэрия.

- Ходатайство о выдвижении многодетной семьи Бойковых подготовило руководство Свердловского регионального отделения ОАО «РЖД», где работает мама, Светлана Владимировна, - говорится в сообщении администрации.

Глава семейства Юрий Александрович работает на ЕВРАЗ НТМК. Пара воспитывает шестерых детей. Старший сын Владислав живет в Санкт-Петербурге. Он работает там на машиностроительном заводе «Арсенал». Также он выступает организатором команды КВН «Серьезное намерение».

Средние дети живут в Нижнем Тагиле. Ольга стала воспитателем. Андрей вернулся из армии и пошел работать, как и отец, на НТМК. Павел, Алексей и Тимофей еще учатся. Всего в Нижнем Тагиле живут 4 034 многодетных семей, воспитывающих 13 441 ребенка.