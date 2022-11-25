Ночью в Екатеринбурге загорелся жилой дом

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 24 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 25 ноября загорелся жилой пятиэтажный дом на улице Литовской. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади четырех квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже, - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 24 человека, в том числе четыре ребенка. Огонь тушили три спецмашины и 11 спасателей.

В 01:46 огонь удалось локализовать. В 01:50 ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:34.

Ранее, 13 октября, в коллективном саду в Екатеринбурге на улице Караванная 13 октября произошел серьезный пожар. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.