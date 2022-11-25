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НовостиОбщество25 ноября 2022 3:07

Житель уральской деревни пожаловался на отсутствие уличного освещения

Прокуратура обязала администрацию исправить ситуацию
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Отсутствие освещения нарушает закон о безопасности дорожного движения и правила благоустройства

Отсутствие освещения нарушает закон о безопасности дорожного движения и правила благоустройства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель деревни Чернобровкина пожаловался, что в населенном пункте нет уличного освещения. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Совместно с представителями ГИБДД МО МВД России «Заречный» установлено, что на всем протяжении улиц Радужная, Полевая в деревне Чернобровкина отсутствует искусственное освещение, - говорится в сообщении.

Это нарушает закон о безопасности дорожного движения и правила благоустройства. Нарушения создают угрозу безопасности и могут привести к ДТП.

Надзорное ведомство выяснило, что дорога находится под ответственностью Белоярского городского округа в лице администрации. Прокурор направил иск к мэрии с требованием о возложении обязанности установить освещение. Белоярский районный суд удовлетворил требования в полном объеме.