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НовостиОбщество25 ноября 2022 2:19

Свердловские власти потратят 11,7 млрд рублей на развитие Режа

Финансирование увеличили
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Программа комплексного развития была запущена по инициативе губернатора Евгения Куйвашева

Программа комплексного развития была запущена по инициативе губернатора Евгения Куйвашева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти потратят на развитие Режа по программе 2016–2024 годов больше 11,7 миллиардов рублей. Объем финансирование увеличили на 230 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Дополнительные средства будут направлены на развитие жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, культуры, физической культуры и спорта, туристской инфраструктуры, а также промышленности и предпринимательства, - говорится в сообщении.

В рамках программы комплексного развития, запущенной по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, в Реже уже построили многоквартирные дома для переселения граждан и ввели в эксплуатацию 47 тысяч квадратных метров жилья. Также завершили строительство дороги в селе Останино, построили филиал центра «Микрохирургия глаза», сделали капремонт помещения бактериологической лаборатории Режевской больницы, отремонтировали детские сады, школы и объекты культуры.

Комплексные программы развития реализуют в девяти городах Свердловской области: Реже, Первоуральске, Верхней Пышме, Сысерти, Ирбите, Верхней Салде, Верхней Туре Невьянске и Нижнесергинском муниципальном районе.