Свердловские власти потратят 11,7 млрд рублей на развитие Режа

Программа комплексного развития была запущена по инициативе губернатора Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти потратят на развитие Режа по программе 2016–2024 годов больше 11,7 миллиардов рублей. Объем финансирование увеличили на 230 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Дополнительные средства будут направлены на развитие жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, культуры, физической культуры и спорта, туристской инфраструктуры, а также промышленности и предпринимательства, - говорится в сообщении.

В рамках программы комплексного развития, запущенной по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, в Реже уже построили многоквартирные дома для переселения граждан и ввели в эксплуатацию 47 тысяч квадратных метров жилья. Также завершили строительство дороги в селе Останино, построили филиал центра «Микрохирургия глаза», сделали капремонт помещения бактериологической лаборатории Режевской больницы, отремонтировали детские сады, школы и объекты культуры.

Комплексные программы развития реализуют в девяти городах Свердловской области: Реже, Первоуральске, Верхней Пышме, Сысерти, Ирбите, Верхней Салде, Верхней Туре Невьянске и Нижнесергинском муниципальном районе.