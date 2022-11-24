В Нижнем Тагиле семья с ребенком чуть не осталась без жилья

Суд встал на сторону семьи с ребенком Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле семья с несовершеннолетним ребенком чуть не осталась без жилья. Сотрудник прокуратуры Дзержинского района заступился за права тагильчан. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Изначально жилье семьи было предоставлено матери ответчика. Он же вселен в квартиру еще ребенком. Однако мужчина потерял документов на жилое помещение, поэтому в 2010 году он не смог оформить регистрацию по месту жительства в квартире.

- Членом ЖСК предусмотренные жилищным законодательством обязательства по выплате пая в отношении жилого помещения не были исполнены в полном объеме, в связи с чем в 2019 году администрацией Нижнего Тагила спорное жилое помещение на основании судебного акта было оформлено в муниципальную собственность, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Администрация муниципалитета через суд потребовала выселения граждан из квартиры, рассчитывая на то, что семья больше не может жить в этом месте.

В свою очередь, сотрудник прокуратуры подал ответный иск. Тем самым защитив права тагильчан на пользование жильем. Суд встал на сторону семьи с ребенком.