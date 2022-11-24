В сотрудника свердловского салона сотовой связи осудили за продажу персональных данных

Молодой человек передал за денежное вознаграждение информацию о 46 абонентах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области перед судом предстал 22-летний молодой человек за незаконное разглашение сведений, составляющий коммерческую тайну. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, сотрудник салона сотовой связи продавал персональные данные клиентов в период с декабря 2020 года по январь 2021 года. Молодой человек за деньги передал информацию о 46 абонентах.

- Злоумышленник разгласил дату рождения, адрес проживания, паспортные данные, адрес регистрации и ИНН юридических лиц, за что получил вознаграждение в общей сумме 4,6 тысяч рублей (по 100 рублей за персональные данные каждого абонента), - сообщают в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу. Уральцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.