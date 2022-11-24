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НовостиОбщество24 ноября 2022 18:20

Екатеринбург получил паспорт готовности к отопительному сезону 2022-2023

Проверено больше девяти тысяч объектов
Дарья ЧИПУРИНА
Екатеринбург полностью готов к отопительному сезону

Екатеринбург полностью готов к отопительному сезону

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Екатеринбурге начался отопительный сезон. Город получил паспорт готовности на сезон 2022-2023 годов. Документ подтверждает надежность и качество работы жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрей Таранов передал паспорт Алексею Орлову.

Все требования, поставленные уральским управлением Ростехнадзора, направлены на безопасное исполнение отопительного сезона.

- Мы постарались организовать работу так, чтобы выполнить все эти требования. Итогом является получение паспорта готовности к зиме. Жители города могут быть абсолютно спокойны за безаварийное прохождение отопительного сезона, - рассказал глава Екатеринбурга.

Во время подготовки были проверены больше девяти тысяч потребителей тепловой энергии. А именно почти восемь тысяч жилых домов и больше тысячи объектов социальной сферы. Также 54 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории уральской столицы.