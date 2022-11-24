В Екатеринбурге на проблемном маршруте появился новый автобус

Жители Академического часто жалуются на переполненные автобусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проблемном маршруте № 012 появился новый автобус большого класса. На линию выпустили МАЗ вместимостью 79 человек.

- Теперь на линии будут работать пять автобусов большого класса, - рассказали E1.RU в «Уралтрейде».

Маршрут № 012 ездит из Академического на Елизавет. Жители Академического часто жалуются на переполненные автобусы, поэтому новый вместительный МАЗ поможет улучшить ситуацию.

Напомним, В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года изменят номера шести троллейбусных маршрутов.