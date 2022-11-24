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НовостиОбщество24 ноября 2022 17:58

В Екатеринбурге на проблемном маршруте появился новый автобус

На линию выпустили МАЗ вместимостью 79 человек
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Жители Академического часто жалуются на переполненные автобусы

Жители Академического часто жалуются на переполненные автобусы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проблемном маршруте № 012 появился новый автобус большого класса. На линию выпустили МАЗ вместимостью 79 человек.

- Теперь на линии будут работать пять автобусов большого класса, - рассказали E1.RU в «Уралтрейде».

Маршрут № 012 ездит из Академического на Елизавет. Жители Академического часто жалуются на переполненные автобусы, поэтому новый вместительный МАЗ поможет улучшить ситуацию.

Напомним, В Екатеринбурге с 1 декабря 2022 года изменят номера шести троллейбусных маршрутов.