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НовостиОбщество24 ноября 2022 17:45

«Рефтинской» через суд разрешили сменить руководство Свердловского комбината хлебопродуктов

Конфликт не могли решить с весны текущего года
Дарья ЧИПУРИНА
«Рефтенская» может законно потребовать смены гендиректора комбината

«Рефтенская» может законно потребовать смены гендиректора комбината

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «Рефтинской» птицефабрики обращенный Свердловскому комбинату хлебопродуктов. С весны 2022 года она является дочерним предприятием компании. Благодаря решению суда, «Рефтенская» может законно потребовать смены гендиректора комбината.

- В постановлении суда сказано, что повестка внеочередного собрания акционеров должна будет состоять из четырех пунктов: о досрочном прекращении полномочий гендиректора комбината Олега Душкина, о назначении на эту должность Константина Сизикова, а также о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров СКХП и избрании нового совета директоров, - сообщают в пресс-службе.

Суд обязал комбинат провести внеочередное собрание акционеров, как и потребовала дочерняя компания.

Конфликт длится уже несколько месяцев. После того, как птицефабрика стала основным акционером комбината хлебопродуктов. Руководство «Рефтинской» несколько раз инициировала собрание, но они срывались. Только после обращения в суд наконец стороны смогут встретиться.