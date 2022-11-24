«Рефтинской» через суд разрешили сменить руководство Свердловского комбината хлебопродуктов

«Рефтенская» может законно потребовать смены гендиректора комбината Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «Рефтинской» птицефабрики обращенный Свердловскому комбинату хлебопродуктов. С весны 2022 года она является дочерним предприятием компании. Благодаря решению суда, «Рефтенская» может законно потребовать смены гендиректора комбината.

- В постановлении суда сказано, что повестка внеочередного собрания акционеров должна будет состоять из четырех пунктов: о досрочном прекращении полномочий гендиректора комбината Олега Душкина, о назначении на эту должность Константина Сизикова, а также о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров СКХП и избрании нового совета директоров, - сообщают в пресс-службе.

Суд обязал комбинат провести внеочередное собрание акционеров, как и потребовала дочерняя компания.

Конфликт длится уже несколько месяцев. После того, как птицефабрика стала основным акционером комбината хлебопродуктов. Руководство «Рефтинской» несколько раз инициировала собрание, но они срывались. Только после обращения в суд наконец стороны смогут встретиться.