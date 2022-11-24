Знаки появятся на Основинской в следующем месяце Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Основинской запретят парковку. Об этом автомобилистов предупредили в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города.

- Задачей нововведения является повышение пропускной способности дороги, в том числе - обеспечение проезда крупногабаритных машин, - отметили в мэрии.

Знак «Остановка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» появятся на улице Основинской в декабре.

Напомним, в январе в Екатеринбурге запретили парковку на улице Металлургов от пересечения Токарей и Серафимы Дерябиной до Заводской, на Колмогорова от дома № 54а до Машинистов, на Цвиллинга от Фурманова до Щорса, на Торфорезов от Крауля до Красных Зорь, а также на Юмашева, Папанина и Красных Зорь на всем протяжении.