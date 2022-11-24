В Нижнем Тагиле ликвидируют шламонакопитель токсичных отходов

Общий объем вредных отходов составляет больше тысячи тонн Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижнетагильская природоохранная прокуратура признала один из объектов города вредным для человеческого здоровья. Шламонакопитель токсичных отходов внесли в государственный реестр объектов накопленного вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Общий объем вредных отходов составляет больше тысячи тонн. Они появились из-за прошлой хозяйственной деятельности ФГУП «Высокогорский механический завод».

- По данным областного кадастра отходов, шламонакопитель токсичных отходов выведен из эксплуатации в 1983 г. При этом объект размещения отходов не был рекультивирован, - отметили в пресс-службе ведомства.

О нарушениях сообщил городской прокурор и обратился в суд. Исковые требования удовлетворили. Объект ликвидируют до конца 2022 года. Процесс находится на контроле природоохранной прокуратуры.