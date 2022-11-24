В Нижнем Тагиле мужчина избил на заправке незнакомую женщину

Мужчина несколько раз ударил женщину Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле местная жительница рассказала об избиении ее мамы незнакомцем на заправке на улице Космонавтов. Инцидент произошел еще 6 ноября.

- Неизвестный мужчина подошел и просто так, без каких-либо причин, внезапно сильно ударил мою маму. Он ударил ее два раза в лицо. Мы написали заявление в полицию. Обращались в травму с целью зафиксировать побои, - рассказал девушка группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - Мама очень часто помогает мне с семимесячной дочкой, и только по счастливой случайности в этот день доченьки не было с ней, а то кто знает, возможно, он и на беззащитного ребенка бы осмелился просто так поднять руку.

Девушка просит откликнуться очевидцев. Напавшего с кулаками на женщину уже разыскивают сотрудники полиции. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское», участковые уполномоченные проводят проверку и устанавливают личность мужчины.

- Просьба к тагильчанам, опознавших этого человека, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции по телефону (3435)97-64-02, - добавили в полиции.