В соревнованиях примут участие 11 субъектов России. Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле стартовал Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. Первый этап соревнований начнется 25 ноября.

В нем примут участие 11 субъектов России. Участники приедут из Санкт-Петербурга, Москвы, Магадана, Сахалина и других городов страны. Больше 100 летающих лыжников и тренеров зарегистрировались для участия в состязаниях.

- Свердловскую область на соревнованиях будут представлять восемь воспитанников местной спортивной школы «Аист», семеро из которых являются членами сборной команды России, - отметил директор ГАУ СО СШОР «Аист» Яков Миленький.

Больше всего спортсменов приехали из Северной столицы, около двадцати человек. А четырнадцать участников турнира прибыли из Нижнегородской области.

Мэр города Вячеслав Пинаев рассказал, что организация этапов Кубка России в «Аисте» это один из результатов кропотливой работы жителей города. Он считает, что организации соревнований на самом высоком уровне.