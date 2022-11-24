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НовостиОбщество24 ноября 2022 15:52

В Екатеринбурге почти на 200 рублей повысили плату за отопление

РЭК утвердила новые тарифы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
За отопление, поставляемое ПАО «Т Плюс», придется платить 2265 рублей 7 копеек

За отопление, поставляемое ПАО «Т Плюс», придется платить 2265 рублей 7 копеек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на теплоснабжение для жителей Екатеринбурга. С 1 декабря стоимость услуги вырастет почти на 200 рублей.

Согласно постановлению, опубликованному на правовом портале Свердловской области, за отопление, поставляемое ПАО «Т Плюс», придется платить 2265 рублей 7 копеек за гигакалорию в час вместо 2078 рублей 8 копеек.

Напомним, региональная энергетическая комиссия утвердила новые тарифы на услуги ЖКХ для Нижнего Тагила. Так, от 3,06 до 14,63 % в зависимости от теплоснабжающей организации вырастут тарифы на отопление.